سعر Coinmetro (XCM)
سعر Coinmetro (XCM) المباشر لليوم هو USD 0.06866. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.75M. يتم تحديث سعر XCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinmetro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.26K
- تغيير سعر Coinmetro خلال اليوم هو +5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 302.27M
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خلال اليوم، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.00327149 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.0261447186 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.0879240872 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.02677983420092742 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00327149
|+5.00%
|30 يوم
|$ +0.0261447186
|+38.08%
|60 يوم
|$ +0.0879240872
|+128.06%
|90 يوم
|$ +0.02677983420092742
|+63.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinmetro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+5.00%
-8.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.
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