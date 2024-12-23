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سعر Coinmetro (XCM) المباشر لليوم هو USD 0.06866 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.75M . يتم تحديث سعر XCM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinmetro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.26K - تغيير سعر Coinmetro خلال اليوم هو +5.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 302.27M

أداء سعر Coinmetro (XCM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.00327149 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.0261447186 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.0879240872 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinmetro مقابل USD هو $ +0.02677983420092742 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00327149 +5.00% 30 يوم $ +0.0261447186 +38.08% 60 يوم $ +0.0879240872 +128.06% 90 يوم $ +0.02677983420092742 +63.94%

تحليل سعر Coinmetro (XCM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinmetro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063501$ 0.063501 $ 0.063501 24 ساعة مرتفع $ 0.068751$ 0.068751 $ 0.068751 عالية طوال الوقت $ 0.923577$ 0.923577 $ 0.923577 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +5.00% تغير السعر (7 أيام) -8.40%

معلومات سوق Coinmetro (XCM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: