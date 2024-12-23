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سعر CoinCreate (CREA) المباشر لليوم هو USD 0.02107573 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر CREA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CoinCreate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.54K - تغيير سعر CoinCreate خلال اليوم هو -10.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر CoinCreate (CREA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ -0.00257619688139605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ +0.0592838387 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ +0.0159403459 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00257619688139605 -10.89% 30 يوم $ +0.0592838387 +281.29% 60 يوم $ +0.0159403459 +75.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CoinCreate (CREA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinCreate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02081532$ 0.02081532 $ 0.02081532 24 ساعة مرتفع $ 0.02365193$ 0.02365193 $ 0.02365193 عالية طوال الوقت $ 0.02841957$ 0.02841957 $ 0.02841957 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -10.89% تغير السعر (7 أيام) -10.96%

معلومات سوق CoinCreate (CREA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: