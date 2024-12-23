سعر CoinCreate (CREA)
سعر CoinCreate (CREA) المباشر لليوم هو USD 0.02107573. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر CREA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinCreate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.54K
- تغيير سعر CoinCreate خلال اليوم هو -10.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ -0.00257619688139605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ +0.0592838387 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ +0.0159403459 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinCreate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00257619688139605
|-10.89%
|30 يوم
|$ +0.0592838387
|+281.29%
|60 يوم
|$ +0.0159403459
|+75.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinCreate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-10.89%
-10.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI
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