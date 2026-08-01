سعر Coinbase Wrapped LTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) اليوم هو $ 44.62، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBLTC الحالي إلى USD هو $ 44.62 لكل CBLTC.

يحتل Coinbase Wrapped LTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,632,128، مع عرض متداول قدره 81.42K CBLTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBLTC بين $ 43.75 (أدنى) و$ 44.62 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 135.04، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 30.22.

على المدى القصير، تحرك CBLTC بمقدار +0.62% خلال الساعة الماضية و-0.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.27K.

معلومات سوق Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

القيمة السوقية $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M الحجم (24 ساعة) $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M إمداد دورة التداول 81.42K 81.42K 81.42K إجمالي العرض 81,415.67108149 81,415.67108149 81,415.67108149

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Wrapped LTC هي $ 3.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.27K. العرض المتداول لـ CBLTC يبلغ 81.42K، مع إجمالي عرض 81415.67108149. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.63M.