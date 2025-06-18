سعر Cognify (SN115)
سعر Cognify (SN115) المباشر لليوم هو USD 816.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 816.97. يتم تحديث سعر SN115 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cognify الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cognify خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00
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خلال اليوم، كان سعر Cognify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cognify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cognify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cognify مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
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-28.73%
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|1 SN115 إلى VND
₫21,498,565.55
|1 SN115 إلى AUD
A$1,258.1338
|1 SN115 إلى GBP
￡604.5578
|1 SN115 إلى EUR
€702.5942
|1 SN115 إلى USD
$816.97
|1 SN115 إلى MYR
RM3,463.9528
|1 SN115 إلى TRY
₺32,286.6544
|1 SN115 إلى JPY
¥118,607.7046
|1 SN115 إلى RUB
₽64,123.9753
|1 SN115 إلى INR
₹70,578.0383
|1 SN115 إلى IDR
Rp13,392,948.6768
|1 SN115 إلى KRW
₩1,120,670.4278
|1 SN115 إلى PHP
₱46,420.2354
|1 SN115 إلى EGP
￡E.40,938.3667
|1 SN115 إلى BRL
R$4,485.1653
|1 SN115 إلى CAD
C$1,111.0792
|1 SN115 إلى BDT
৳99,866.4128
|1 SN115 إلى NGN
₦1,260,748.104
|1 SN115 إلى UAH
₴33,928.7641
|1 SN115 إلى VES
Bs83,330.94
|1 SN115 إلى PKR
Rs231,431.2616
|1 SN115 إلى KZT
₸423,737.8299
|1 SN115 إلى THB
฿26,649.5614
|1 SN115 إلى TWD
NT$24,141.4635
|1 SN115 إلى AED
د.إ2,998.2799
|1 SN115 إلى CHF
Fr661.7457
|1 SN115 إلى HKD
HK$6,405.0448
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.د.م7,442.5967
|1 SN115 إلى MXN
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