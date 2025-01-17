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سعر Clustr (CLUSTR) المباشر لليوم هو USD 0.11996 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.28M . يتم تحديث سعر CLUSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clustr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 401.81K - تغيير سعر Clustr خلال اليوم هو -8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 502.50M

أداء سعر Clustr (CLUSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ -0.0105879841163804 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0105879841163804 -8.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Clustr (CLUSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clustr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.114759$ 0.114759 $ 0.114759 24 ساعة مرتفع $ 0.130873$ 0.130873 $ 0.130873 عالية طوال الوقت $ 0.136017$ 0.136017 $ 0.136017 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -8.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Clustr (CLUSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: