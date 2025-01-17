سعر Clustr (CLUSTR)
سعر Clustr (CLUSTR) المباشر لليوم هو USD 0.11996. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.28M. يتم تحديث سعر CLUSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clustr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 401.81K
- تغيير سعر Clustr خلال اليوم هو -8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 502.50M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLUSTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLUSTR.
خلال اليوم، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ -0.0105879841163804 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clustr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0105879841163804
|-8.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clustr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-8.11%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CLUSTR إلى AUD
A$0.1931356
|1 CLUSTR إلى GBP
￡0.0971676
|1 CLUSTR إلى EUR
€0.1163612
|1 CLUSTR إلى USD
$0.11996
|1 CLUSTR إلى MYR
RM0.53982
|1 CLUSTR إلى TRY
₺4.2621788
|1 CLUSTR إلى JPY
¥18.6441832
|1 CLUSTR إلى RUB
₽12.4302552
|1 CLUSTR إلى INR
₹10.3861368
|1 CLUSTR إلى IDR
Rp1,966.5570624
|1 CLUSTR إلى PHP
₱7.0320552
|1 CLUSTR إلى EGP
￡E.6.045984
|1 CLUSTR إلى BRL
R$0.7245584
|1 CLUSTR إلى CAD
C$0.1727424
|1 CLUSTR إلى BDT
৳14.5847368
|1 CLUSTR إلى NGN
₦186.561792
|1 CLUSTR إلى UAH
₴5.0599128
|1 CLUSTR إلى VES
Bs6.47784
|1 CLUSTR إلى PKR
Rs33.4616424
|1 CLUSTR إلى KZT
₸63.63878
|1 CLUSTR إلى THB
฿4.1314224
|1 CLUSTR إلى TWD
NT$3.9478836
|1 CLUSTR إلى CHF
Fr0.1091636
|1 CLUSTR إلى HKD
HK$0.9332888
|1 CLUSTR إلى MAD
.د.م1.2067976