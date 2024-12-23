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سعر cLINK (CLINK) المباشر لليوم هو USD 0.446076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M . يتم تحديث سعر CLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cLINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر cLINK خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.46M

أداء سعر cLINK (CLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ -0.0037185778528573 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.1776511052 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.4271481477 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.21580316871911243 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0037185778528573 -0.83% 30 يوم $ +0.1776511052 +39.83% 60 يوم $ +0.4271481477 +95.76% 90 يوم $ +0.21580316871911243 +93.72%

تحليل سعر cLINK (CLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cLINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.433198$ 0.433198 $ 0.433198 24 ساعة مرتفع $ 0.457977$ 0.457977 $ 0.457977 عالية طوال الوقت $ 0.620778$ 0.620778 $ 0.620778 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) -22.28%

معلومات سوق cLINK (CLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: