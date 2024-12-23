سعر cLINK (CLINK)
سعر cLINK (CLINK) المباشر لليوم هو USD 0.446076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M. يتم تحديث سعر CLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cLINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cLINK خلال اليوم هو -0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.46M
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خلال اليوم، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ -0.0037185778528573 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.1776511052 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.4271481477 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cLINK مقابل USD هو $ +0.21580316871911243 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0037185778528573
|-0.83%
|30 يوم
|$ +0.1776511052
|+39.83%
|60 يوم
|$ +0.4271481477
|+95.76%
|90 يوم
|$ +0.21580316871911243
|+93.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cLINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-0.83%
-22.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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