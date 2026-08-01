سعر ClawBank اليوم

السعر المباشر لمشروع ClawBank ($CLAWBANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $CLAWBANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $CLAWBANK.

يحتل ClawBank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 952,134، مع عرض متداول قدره 100.00B $CLAWBANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $CLAWBANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $CLAWBANK بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و+10.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ClawBank ($CLAWBANK)

القيمة السوقية $ 952.13K$ 952.13K $ 952.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 952.13K$ 952.13K $ 952.13K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ClawBank هي $ 952.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $CLAWBANK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 952.13K.