البنوك المشفرة الجديدة هي منصات مالية رقمية فقط تربط بين الأصول اللامركزية والخدمات المصرفية التقليدية. وعادةً ما تقدم هذه المنصات بطاقات خصم مرتبطة بالعملات الرقمية، وبوابات دفع من العملات الورقية إلى العملات الرقمية، وحسابات ذات عائد مرتفع بدون شبكات فروع فعلية. تُستخدم التوكنات في هذا القطاع لفتح ميزات مصرفية متميزة وتقليل رسوم المعاملات ومكافأة مستخدمي المنصة.

الميزة الرئيسية للبنك الجديد القائم على سلسلة الكتل هي القدرة على إنفاق مقتنيات العملة الرقمية بسلاسة في العالم الحقيقي باستخدام بطاقات الخصم، دون الحاجة إلى سحب الأموال يدويًا إلى حساب مصرفي تقليدي.

يختلف الامتثال التنظيمي بشكل كبير. تعمل بعض البنوك الجديدة للعملات الرقمية المشفرة بتراخيص مصرفية رسمية في ولايات قضائية محددة، في حين تعتمد بنوك رقمية أخرى على شركاء مصرفيين خارجيين لمعالجة معاملات العملات الورقية.

توفر الرموز المميزة لنيوبنك فائدة من خلال فتح ميزات مصرفية رقمية متميزة، وتقليل رسوم المعاملات عبر الحدود، وتقديم معدلات عائد أعلى على حسابات التوفير داخل نظام نيوبنك البيئي المحدد.

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