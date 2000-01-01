البنوك المشفرة الجديدة هي منصات مالية رقمية فقط تربط بين الأصول اللامركزية والخدمات المصرفية التقليدية. وعادةً ما تقدم هذه المنصات بطاقات خصم مرتبطة بالعملات الرقمية، وبوابات دفع من العملات الورقية إلى العملات الرقمية، وحسابات ذات عائد مرتفع بدون شبكات فروع فعلية. تُستخدم التوكنات في هذا القطاع لفتح ميزات مصرفية متميزة وتقليل رسوم المعاملات ومكافأة مستخدمي المنصة.
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