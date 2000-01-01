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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى رموز النيوبنك الجديدة من حيث القيمة السوقية

البنوك المشفرة الجديدة هي منصات مالية رقمية فقط تربط بين الأصول اللامركزية والخدمات المصرفية التقليدية. وعادةً ما تقدم هذه المنصات بطاقات خصم مرتبطة بالعملات الرقمية، وبوابات دفع من العملات الورقية إلى العملات الرقمية، وحسابات ذات عائد مرتفع بدون شبكات فروع فعلية. تُستخدم التوكنات في هذا القطاع لفتح ميزات مصرفية متميزة وتقليل رسوم المعاملات ومكافأة مستخدمي المنصة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4435
-%0,05
+%0,25
+%2,33
$ 1,46B
$ 363,40K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,4962
-%0,04
-%1,22
+%34,65
$ 441,13M
$ 5,12M
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0,07676
+%0,53
-%0,04
+%0,20
$ 137,84M
$ 12,58M
4
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,001409
+%0,36
-%3,17
-%7,50
$ 135,18M
$ 75,17M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 9,49E-6
+%1,82
+%5,90
+%13,52
$ 948,92K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0,00040164
-%0,50
-%0,03
+%5,91
$ 401,72K
$ 2,40K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0,00686458
-%1,30
-%0,01
-%7,96
$ 291,74K
$ 48,74K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0,00110212
-%0,36
+%0,49
+%38,18
$ 280,46K
$ 31,85K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1,533E-5
%0,00
-%0,10
%0,00
$ 15,31K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0,42843
+%0,17
-%0,33
+%10,95
--
$ 125,77K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0,00828
%0,00
-%0,59
+%3,07
--
$ 2,33M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0,4316
-%0,18
-%2,73
-%6,04
--
$ 126,85K

الأسئلة الشائعة

ما هي العملات الرقمية المشفرة من نيوبنك في قطاع التمويل الرقمي؟
تُمثل العملات الرقمية المشفرة منصات مالية رقمية فقط تدمج شبكات البلوك تشين مع الخدمات المصرفية التقليدية، وتقدم ميزات مثل بطاقات الخصم المرتبطة بالعملات الرقمية وبوابات الدفع من العملات الورقية إلى العملات الرقمية.
كيف توفر رموز Neobank المميزة فائدة لمستخدمي المنصة؟
توفر الرموز المميزة لنيوبنك فائدة من خلال فتح ميزات مصرفية رقمية متميزة، وتقليل رسوم المعاملات عبر الحدود، وتقديم معدلات عائد أعلى على حسابات التوفير داخل نظام نيوبنك البيئي المحدد.
هل البنوك الرقمية الجديدة المشفرة خاضعة للتنظيم مثل البنوك التجارية التقليدية؟
يختلف الامتثال التنظيمي بشكل كبير. تعمل بعض البنوك الجديدة للعملات الرقمية المشفرة بتراخيص مصرفية رسمية في ولايات قضائية محددة، في حين تعتمد بنوك رقمية أخرى على شركاء مصرفيين خارجيين لمعالجة معاملات العملات الورقية.
ما هي الميزة الرئيسية لاستخدام بلوك تشين نيوبنك القائم على سلسلة الكتل؟
الميزة الرئيسية للبنك الجديد القائم على سلسلة الكتل هي القدرة على إنفاق مقتنيات العملة الرقمية بسلاسة في العالم الحقيقي باستخدام بطاقات الخصم، دون الحاجة إلى سحب الأموال يدويًا إلى حساب مصرفي تقليدي.

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