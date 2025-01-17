سعر CLANKTARDIO (CLANKTARDIO)
سعر CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.48K. يتم تحديث سعر CLANKTARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CLANKTARDIO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.75K
- تغيير سعر CLANKTARDIO خلال اليوم هو -2.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر CLANKTARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CLANKTARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CLANKTARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CLANKTARDIO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CLANKTARDIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-2.37%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.
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