سعر Clanker Index (CLX)
سعر Clanker Index (CLX) المباشر لليوم هو USD 1.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.86K. يتم تحديث سعر CLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clanker Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.88K
- تغيير سعر Clanker Index خلال اليوم هو +3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.13K
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خلال اليوم، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ +0.058607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.058607
|+3.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clanker Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+3.94%
-9.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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