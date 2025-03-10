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سعر Clanker Index (CLX) المباشر لليوم هو USD 1.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.86K . يتم تحديث سعر CLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clanker Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.88K - تغيير سعر Clanker Index خلال اليوم هو +3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.13K

أداء سعر Clanker Index (CLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ +0.058607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clanker Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.058607 +3.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Clanker Index (CLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clanker Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 24 ساعة مرتفع $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +3.94% تغير السعر (7 أيام) -9.97%

معلومات سوق Clanker Index (CLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: