سعر ChowdLaunch اليوم

السعر المباشر لمشروع ChowdLaunch (CHWDR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHWDR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHWDR.

يحتل ChowdLaunch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,080، مع عرض متداول قدره 984.31M CHWDR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHWDR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHWDR بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-59.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.52K.

معلومات سوق ChowdLaunch (CHWDR)

القيمة السوقية $ 125.08K$ 125.08K $ 125.08K الحجم (24 ساعة) $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.08K$ 125.08K $ 125.08K إمداد دورة التداول 984.31M 984.31M 984.31M إجمالي العرض 984,311,549.247759 984,311,549.247759 984,311,549.247759

القيمة السوقية الحالية لـ ChowdLaunch هي $ 125.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.52K. العرض المتداول لـ CHWDR يبلغ 984.31M، مع إجمالي عرض 984311549.247759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.08K.