سعر Chitan (CHITAN)
سعر Chitan (CHITAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 626.73K. يتم تحديث سعر CHITAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chitan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.58K
- تغيير سعر Chitan خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 983.50M
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خلال اليوم، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ 0
|-31.03%
|60 يوم
|$ 0
|-54.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chitan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
+1.46%
-20.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.
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