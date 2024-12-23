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سعر Chitan (CHITAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 626.73K . يتم تحديث سعر CHITAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chitan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.58K - تغيير سعر Chitan خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 983.50M

أداء سعر Chitan (CHITAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chitan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ 0 -31.03% 60 يوم $ 0 -54.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chitan (CHITAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chitan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00458156$ 0.00458156 $ 0.00458156 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -20.85%

معلومات سوق Chitan (CHITAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: