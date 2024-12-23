سعر Chips (CHIPS)
سعر Chips (CHIPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 216.03K. يتم تحديث سعر CHIPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chips الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K
- تغيير سعر Chips خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 933.53M
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خلال اليوم، كان سعر Chips مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chips مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chips مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chips مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chips: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.04%
-31.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CHIPS is a token that accesses a growing suite of web3 dApps and is the official token of the Cappy Collective. The $CHIPS token is designed to provide multiple avenues of fun ways to engage with the community on Sei Network. Whether through head to head battles via BattleChips, or raffling off their own precious NFTs on our upcoming raffle platform, $CHIPS is looking to serve the Sei community.
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