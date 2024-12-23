سعر Chinu (CHINU)
سعر Chinu (CHINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.94K. يتم تحديث سعر CHINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K
- تغيير سعر Chinu خلال اليوم هو -5.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Chinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.14%
|30 يوم
|$ 0
|-28.35%
|60 يوم
|$ 0
|-53.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-5.14%
-26.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CHINU, the token with the heart of the cutest Chinese Chow dog on Solana, bringing charm and loyalty to the blockchain community!
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