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سعر Chengu (CHENGU) المباشر لليوم هو USD 0.0010926 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر CHENGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chengu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.29K - تغيير سعر Chengu خلال اليوم هو +51.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.22M

أداء سعر Chengu (CHENGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ +0.00037249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037249 +51.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chengu (CHENGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chengu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00062572$ 0.00062572 $ 0.00062572 24 ساعة مرتفع $ 0.00131443$ 0.00131443 $ 0.00131443 عالية طوال الوقت $ 0.00131443$ 0.00131443 $ 0.00131443 تغير السعر (1 ساعة) -14.75% تغير السعر (1يوم) +51.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Chengu (CHENGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: