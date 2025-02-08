سعر Chengu (CHENGU)
سعر Chengu (CHENGU) المباشر لليوم هو USD 0.0010926. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر CHENGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chengu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.29K
- تغيير سعر Chengu خلال اليوم هو +51.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.22M
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خلال اليوم، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ +0.00037249 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chengu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037249
|+51.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chengu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.75%
+51.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.
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