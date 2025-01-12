سعر CheckerChain (CHECKR)
سعر CheckerChain (CHECKR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.33K. يتم تحديث سعر CHECKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CheckerChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.03
- تغيير سعر CheckerChain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 176.97M
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خلال اليوم، كان سعر CheckerChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CheckerChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CheckerChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CheckerChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.02%
|60 يوم
|$ 0
|+44.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CheckerChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CheckerChain is a review-to-earn platform built on trustless review consensus mechanism using AI/ML and blockchain technology.
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