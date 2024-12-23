احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHAD.

سعر Chad Coin (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M . يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chad Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.85K - تغيير سعر Chad Coin خلال اليوم هو +1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 235.00B

أداء سعر Chad Coin (CHAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chad Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chad Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chad Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chad Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.16% 30 يوم $ 0 -41.22% 60 يوم $ 0 +66.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chad Coin (CHAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chad Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) -15.83%

معلومات سوق Chad Coin (CHAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: