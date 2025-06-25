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سعر Cedar (CDR) المباشر لليوم هو USD 0.01899786 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.97M . يتم تحديث سعر CDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cedar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cedar خلال اليوم هو +9.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cedar (CDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cedar مقابل USD هو $ +0.00172377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cedar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cedar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cedar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00172377 +9.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cedar (CDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cedar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0167017$ 0.0167017 $ 0.0167017 24 ساعة مرتفع $ 0.01914168$ 0.01914168 $ 0.01914168 عالية طوال الوقت $ 0.01982456$ 0.01982456 $ 0.01982456 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +9.98% تغير السعر (7 أيام) +15.91%

معلومات سوق Cedar (CDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: