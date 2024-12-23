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سعر cDAI (CDAI) المباشر لليوم هو USD 0.0240736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.81M . يتم تحديث سعر CDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cDAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.45 - تغيير سعر cDAI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16B

أداء سعر cDAI (CDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.0001910986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.0002858932 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.000284173564015582 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0001910986 +0.79% 60 يوم $ +0.0002858932 +1.19% 90 يوم $ +0.000284173564015582 +1.19%

تحليل سعر cDAI (CDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02392949$ 0.02392949 $ 0.02392949 24 ساعة مرتفع $ 0.02416887$ 0.02416887 $ 0.02416887 عالية طوال الوقت $ 0.03159087$ 0.03159087 $ 0.03159087 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.19%

معلومات سوق cDAI (CDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: