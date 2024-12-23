سعر cDAI (CDAI)
سعر cDAI (CDAI) المباشر لليوم هو USD 0.0240736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.81M. يتم تحديث سعر CDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cDAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.45
- تغيير سعر cDAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16B
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خلال اليوم، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.0001910986 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.0002858932 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cDAI مقابل USD هو $ +0.000284173564015582 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0001910986
|+0.79%
|60 يوم
|$ +0.0002858932
|+1.19%
|90 يوم
|$ +0.000284173564015582
|+1.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
--
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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