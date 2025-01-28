احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CATVAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CATVAX.

سعر Catvax (CATVAX) المباشر لليوم هو USD 0.00193404 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.34K . يتم تحديث سعر CATVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Catvax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر Catvax خلال اليوم هو +2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.94M

أداء سعر Catvax (CATVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ +0.0000863158 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ -0.0004312638 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ -0.0010753788132653212 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.23% 30 يوم $ +0.0000863158 +4.46% 60 يوم $ -0.0004312638 -22.29% 90 يوم $ -0.0010753788132653212 -35.73%

تحليل سعر Catvax (CATVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Catvax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00157985$ 0.00157985 $ 0.00157985 24 ساعة مرتفع $ 0.0019712$ 0.0019712 $ 0.0019712 عالية طوال الوقت $ 0.097725$ 0.097725 $ 0.097725 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +2.23% تغير السعر (7 أيام) -8.77%

معلومات سوق Catvax (CATVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: