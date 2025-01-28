سعر Catvax (CATVAX)
سعر Catvax (CATVAX) المباشر لليوم هو USD 0.00193404. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.34K. يتم تحديث سعر CATVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catvax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر Catvax خلال اليوم هو +2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CATVAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CATVAX.
خلال اليوم، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ +0.0000863158 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ -0.0004312638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catvax مقابل USD هو $ -0.0010753788132653212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.23%
|30 يوم
|$ +0.0000863158
|+4.46%
|60 يوم
|$ -0.0004312638
|-22.29%
|90 يوم
|$ -0.0010753788132653212
|-35.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catvax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
+2.23%
-8.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CATVAX إلى AUD
A$0.0030751236
|1 CATVAX إلى GBP
￡0.001547232
|1 CATVAX إلى EUR
€0.001837338
|1 CATVAX إلى USD
$0.00193404
|1 CATVAX إلى MYR
RM0.0084904356
|1 CATVAX إلى TRY
₺0.0691612704
|1 CATVAX إلى JPY
¥0.3012460704
|1 CATVAX إلى RUB
₽0.1882981344
|1 CATVAX إلى INR
₹0.1673331408
|1 CATVAX إلى IDR
Rp31.1941891812
|1 CATVAX إلى PHP
₱0.1131219996
|1 CATVAX إلى EGP
￡E.0.0972241908
|1 CATVAX إلى BRL
R$0.0113914956
|1 CATVAX إلى CAD
C$0.0027850176
|1 CATVAX إلى BDT
৳0.235856178
|1 CATVAX إلى NGN
₦2.9892328836
|1 CATVAX إلى UAH
₴0.0812103396
|1 CATVAX إلى VES
Bs0.10830624
|1 CATVAX إلى PKR
Rs0.5393263944
|1 CATVAX إلى KZT
₸0.9994925316
|1 CATVAX إلى THB
฿0.0655059348
|1 CATVAX إلى TWD
NT$0.0637652988
|1 CATVAX إلى CHF
Fr0.001740636
|1 CATVAX إلى HKD
HK$0.0150468312
|1 CATVAX إلى MAD
.د.م0.0192823788