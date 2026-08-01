سعر Baby Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Claw (BABYCLAW) اليوم هو $ 0.091376، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYCLAW الحالي إلى USD هو $ 0.091376 لكل BABYCLAW.

يحتل Baby Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,376,294، مع عرض متداول قدره 1.00B BABYCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYCLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.43.

معلومات سوق Baby Claw (BABYCLAW)

القيمة السوقية $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M الحجم (24 ساعة) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Claw هي $ 91.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.43. العرض المتداول لـ BABYCLAW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.38M.