سعر YZY اليوم

السعر المباشر لمشروع YZY (YZY) اليوم هو $ 0.293824، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YZY الحالي إلى USD هو $ 0.293824 لكل YZY.

يحتل YZY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,842,714، مع عرض متداول قدره 298.96M YZY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YZY بين $ 0.288041 (أدنى) و$ 0.294 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.95، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.188434.

على المدى القصير، تحرك YZY بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 359.16.

معلومات سوق YZY (YZY)

القيمة السوقية $ 87.84M$ 87.84M $ 87.84M الحجم (24 ساعة) $ 359.16$ 359.16 $ 359.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 293.82M$ 293.82M $ 293.82M إمداد دورة التداول 298.96M 298.96M 298.96M إجمالي العرض 999,999,427.465939 999,999,427.465939 999,999,427.465939

القيمة السوقية الحالية لـ YZY هي $ 87.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 359.16. العرض المتداول لـ YZY يبلغ 298.96M، مع إجمالي عرض 999999427.465939. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 293.82M.