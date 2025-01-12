احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $CRDN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $CRDN.

سعر Cardence ($CRDN) المباشر لليوم هو USD 0.00172387 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.70K . يتم تحديث سعر $CRDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cardence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.78 - تغيير سعر Cardence خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.41M

أداء سعر Cardence ($CRDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ -0.0000764856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ +0.0001407074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ +0.000105270852287476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.48% 30 يوم $ -0.0000764856 -4.43% 60 يوم $ +0.0001407074 +8.16% 90 يوم $ +0.000105270852287476 +6.50%

تحليل سعر Cardence ($CRDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cardence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00172386$ 0.00172386 $ 0.00172386 24 ساعة مرتفع $ 0.00173397$ 0.00173397 $ 0.00173397 عالية طوال الوقت $ 0.396125$ 0.396125 $ 0.396125 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -2.82%

معلومات سوق Cardence ($CRDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: