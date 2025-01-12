سعر Cardence ($CRDN)
سعر Cardence ($CRDN) المباشر لليوم هو USD 0.00172387. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.70K. يتم تحديث سعر $CRDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cardence الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.78
- تغيير سعر Cardence خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.41M
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خلال اليوم، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ -0.0000764856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ +0.0001407074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cardence مقابل USD هو $ +0.000105270852287476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ -0.0000764856
|-4.43%
|60 يوم
|$ +0.0001407074
|+8.16%
|90 يوم
|$ +0.000105270852287476
|+6.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cardence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.48%
-2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.
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