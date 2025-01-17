سعر Capybara Nation (BARA)
سعر Capybara Nation (BARA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Capybara Nation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.55K
- تغيير سعر Capybara Nation خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Capybara Nation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Capybara Nation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Capybara Nation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Capybara Nation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-16.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Capybara Nation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-0.14%
-3.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
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