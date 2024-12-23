سعر Cancer (CANCER)
سعر Cancer (CANCER) المباشر لليوم هو USD 0.00255297. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M. يتم تحديث سعر CANCER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cancer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.50K
- تغيير سعر Cancer خلال اليوم هو +2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Cancer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cancer مقابل USD هو $ -0.0008194683 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cancer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cancer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.36%
|30 يوم
|$ -0.0008194683
|-32.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cancer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+2.36%
-60.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Cancer, the Crab , captures the nurturing and protective energy of early summer, from mid-June to mid-July. Known for its emotional depth and loyalty, Cancer season is a time to focus on home and family. Connect with the intuitive and compassionate spirit of Cancer!
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