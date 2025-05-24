سعر Cakepie (CKP)
سعر Cakepie (CKP) المباشر لليوم هو USD 0.395817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M. يتم تحديث سعر CKP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cakepie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cakepie خلال اليوم هو -4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.94M
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خلال اليوم، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.0170980342298469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.1386138072 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.3405625300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -3.1649281408529807 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0170980342298469
|-4.14%
|30 يوم
|$ -0.1386138072
|-35.01%
|60 يوم
|$ -0.3405625300
|-86.04%
|90 يوم
|$ -3.1649281408529807
|-88.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cakepie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-4.14%
-15.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.
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