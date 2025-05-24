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سعر Cakepie (CKP) المباشر لليوم هو USD 0.395817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M . يتم تحديث سعر CKP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cakepie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cakepie خلال اليوم هو -4.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.94M

أداء سعر Cakepie (CKP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.0170980342298469 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.1386138072 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -0.3405625300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cakepie مقابل USD هو $ -3.1649281408529807 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0170980342298469 -4.14% 30 يوم $ -0.1386138072 -35.01% 60 يوم $ -0.3405625300 -86.04% 90 يوم $ -3.1649281408529807 -88.88%

تحليل سعر Cakepie (CKP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cakepie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.390167$ 0.390167 $ 0.390167 24 ساعة مرتفع $ 0.416567$ 0.416567 $ 0.416567 عالية طوال الوقت $ 108.33$ 108.33 $ 108.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -15.13%

معلومات سوق Cakepie (CKP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: