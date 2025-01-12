سعر Cakedog (CAKEDOG)
سعر Cakedog (CAKEDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.44K. يتم تحديث سعر CAKEDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cakedog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.87K
- تغيير سعر Cakedog خلال اليوم هو -10.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cakedog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cakedog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cakedog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cakedog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.47%
|30 يوم
|$ 0
|-94.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cakedog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-10.47%
-54.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition.
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