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سعر BUSD (BUSD) المباشر لليوم هو USD 0.973352 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.42M . يتم تحديث سعر BUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.81K - تغيير سعر BUSD خلال اليوم هو -2.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.22M

أداء سعر BUSD (BUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUSD مقابل USD هو $ -0.0275881386901028 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUSD مقابل USD هو $ -0.0043503967 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUSD مقابل USD هو $ -0.0232170732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUSD مقابل USD هو $ -0.0115106188874576 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0275881386901028 -2.75% 30 يوم $ -0.0043503967 -0.44% 60 يوم $ -0.0232170732 -2.38% 90 يوم $ -0.0115106188874576 -1.16%

تحليل سعر BUSD (BUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.973679$ 0.973679 $ 0.973679 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 تغير السعر (1 ساعة) -2.33% تغير السعر (1يوم) -2.75% تغير السعر (7 أيام) -2.37%

معلومات سوق BUSD (BUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: