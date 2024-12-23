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سعر Burt (BURT) المباشر لليوم هو USD 0.00125006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر BURT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Burt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.19K - تغيير سعر Burt خلال اليوم هو +5.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Burt (BURT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ -0.0008893846 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.64% 30 يوم $ -0.0008893846 -71.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Burt (BURT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Burt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102583$ 0.00102583 $ 0.00102583 24 ساعة مرتفع $ 0.0013682$ 0.0013682 $ 0.0013682 عالية طوال الوقت $ 0.0089153$ 0.0089153 $ 0.0089153 تغير السعر (1 ساعة) -2.47% تغير السعر (1يوم) +5.64% تغير السعر (7 أيام) -22.08%

معلومات سوق Burt (BURT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: