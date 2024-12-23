سعر Burt (BURT)
سعر Burt (BURT) المباشر لليوم هو USD 0.00125006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر BURT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Burt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.19K
- تغيير سعر Burt خلال اليوم هو +5.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ -0.0008893846 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Burt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.64%
|30 يوم
|$ -0.0008893846
|-71.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Burt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.47%
+5.64%
-22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze.
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