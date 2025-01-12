سعر Burncoin (BURN)
سعر Burncoin (BURN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.06K. يتم تحديث سعر BURN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Burncoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.55
- تغيير سعر Burncoin خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.24B
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خلال اليوم، كان سعر Burncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Burncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Burncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Burncoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-17.42%
|60 يوم
|$ 0
|-23.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Burncoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-0.55%
-7.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first and only TON token that actually burns. Burncoin implements deflationary mechanics where 5% of each sale burns forever.
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