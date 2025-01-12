سعر Bug (BUG)
سعر Bug (BUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.14K. يتم تحديث سعر BUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bug الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 763.73
- تغيير سعر Bug خلال اليوم هو +9.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 414.74T
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خلال اليوم، كان سعر Bug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bug مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.01%
|30 يوم
|$ 0
|-25.31%
|60 يوم
|$ 0
|-41.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+9.01%
+5.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.
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