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سعر Brume (BRUME) المباشر لليوم هو USD 0.04143353 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.18K . يتم تحديث سعر BRUME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brume الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.27K - تغيير سعر Brume خلال اليوم هو -19.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M

أداء سعر Brume (BRUME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.00978016496145976 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.0347407801 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.0373859257 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.3534163232686169 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00978016496145976 -19.09% 30 يوم $ -0.0347407801 -83.84% 60 يوم $ -0.0373859257 -90.23% 90 يوم $ -0.3534163232686169 -89.50%

تحليل سعر Brume (BRUME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brume: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03790615$ 0.03790615 $ 0.03790615 24 ساعة مرتفع $ 0.055028$ 0.055028 $ 0.055028 عالية طوال الوقت $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) -19.09% تغير السعر (7 أيام) -40.53%

معلومات سوق Brume (BRUME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: