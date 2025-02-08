سعر Brume (BRUME)
سعر Brume (BRUME) المباشر لليوم هو USD 0.04143353. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.18K. يتم تحديث سعر BRUME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brume الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.27K
- تغيير سعر Brume خلال اليوم هو -19.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M
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خلال اليوم، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.00978016496145976 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.0347407801 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.0373859257 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brume مقابل USD هو $ -0.3534163232686169 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00978016496145976
|-19.09%
|30 يوم
|$ -0.0347407801
|-83.84%
|60 يوم
|$ -0.0373859257
|-90.23%
|90 يوم
|$ -0.3534163232686169
|-89.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brume: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.49%
-19.09%
-40.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.
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