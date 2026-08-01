سعر Broak on Base اليوم

السعر المباشر لمشروع Broak on Base (BROAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BROAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BROAK.

يحتل Broak on Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,889، مع عرض متداول قدره 622.09M BROAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BROAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01340169، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BROAK بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-17.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Broak on Base (BROAK)

القيمة السوقية $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K إمداد دورة التداول 622.09M 622.09M 622.09M إجمالي العرض 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

القيمة السوقية الحالية لـ Broak on Base هي $ 22.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BROAK يبلغ 622.09M، مع إجمالي عرض 622087802.9426649. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.89K.