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سعر Broak on Base المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BROAK هي 22,889 USD. تابع تحديثات أسعار BROAK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Broak on Base المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BROAK هي 22,889 USD. تابع تحديثات أسعار BROAK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BROAK

معلومات سعر BROAK

ما هو BROAK

الموقع الرسمي لـ BROAK

اقتصاد توكن BROAK

توقعات سعر BROAK

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شعار Broak on Base

سعر Broak on Base (BROAK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BROAK إلى USD:

$0.00003672
$0.00003672$0.00003672
+0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Broak on Base (BROAK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:12:55 (UTC+8)

سعر Broak on Base اليوم

السعر المباشر لمشروع Broak on Base (BROAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BROAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BROAK.

يحتل Broak on Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,889، مع عرض متداول قدره 622.09M BROAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BROAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01340169، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BROAK بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-17.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Broak on Base (BROAK)

$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K

--
----

$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K

622.09M
622.09M 622.09M

622,087,802.9426649
622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

القيمة السوقية الحالية لـ Broak on Base هي $ 22.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BROAK يبلغ 622.09M، مع إجمالي عرض 622087802.9426649. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.89K.

سجل سعر Broak on Base بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01340169
$ 0.01340169$ 0.01340169

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+0.21%

-17.18%

-17.18%

سجل سعر Broak on Base (BROAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Broak on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Broak on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Broak on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Broak on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.21%
30 يوم$ 0-67.81%
60 يوم$ 0-68.24%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Broak on Base

Broak on Base (BROAK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BROAK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBroak on Base (BROAK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Broak on Base نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Broak on Base الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BROAK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Broak on Base.

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المصدر Broak on Base (BROAK)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase MemeMeme

نبذة عن Broak on Base

ما هو السعر الحالي لـ Broak on Base؟

يتداول Broak on Base بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب BROAK؟

مع قيمة سوقية تبلغ $22889، يحتل BROAK المرتبة #8530 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Broak on Base؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من BROAK؟

هناك 622087802.9426649 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب Broak on Base بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن Broak on Base بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.01340169، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على BROAK؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Meme,Base Ecosystem,Base Meme، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل BROAK في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Broak on Base

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:12:55 (UTC+8)

تحديثات Broak on Base (BROAK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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