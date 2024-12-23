سعر BRLA Digital BRLA (BRLA)
سعر BRLA Digital BRLA (BRLA) المباشر لليوم هو USD 0.162187. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.36K. يتم تحديث سعر BRLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRLA Digital BRLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.48K
- تغيير سعر BRLA Digital BRLA خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.43M
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خلال اليوم، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ +0.00123432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0083397852 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0112942972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0181626243399446 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00123432
|+0.77%
|30 يوم
|$ -0.0083397852
|-5.14%
|60 يوم
|$ -0.0112942972
|-6.96%
|90 يوم
|$ -0.0181626243399446
|-10.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRLA Digital BRLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.77%
-1.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
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