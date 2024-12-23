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سعر BRLA Digital BRLA (BRLA) المباشر لليوم هو USD 0.162187 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.36K . يتم تحديث سعر BRLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRLA Digital BRLA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.48K - تغيير سعر BRLA Digital BRLA خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.43M

أداء سعر BRLA Digital BRLA (BRLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ +0.00123432 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0083397852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0112942972 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRLA Digital BRLA مقابل USD هو $ -0.0181626243399446 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00123432 +0.77% 30 يوم $ -0.0083397852 -5.14% 60 يوم $ -0.0112942972 -6.96% 90 يوم $ -0.0181626243399446 -10.07%

تحليل سعر BRLA Digital BRLA (BRLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRLA Digital BRLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.158081$ 0.158081 $ 0.158081 24 ساعة مرتفع $ 0.166189$ 0.166189 $ 0.166189 عالية طوال الوقت $ 0.184061$ 0.184061 $ 0.184061 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) -1.32%

معلومات سوق BRLA Digital BRLA (BRLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: