سعر Bridge Mutual (BMI)
سعر Bridge Mutual (BMI) المباشر لليوم هو USD 0.00538727. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.54K. يتم تحديث سعر BMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bridge Mutual الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.44
- تغيير سعر Bridge Mutual خلال اليوم هو +98.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.70M
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خلال اليوم، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.00267018 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.0006127351 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.0001607184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.000579083559893616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00267018
|+98.27%
|30 يوم
|$ +0.0006127351
|+11.37%
|60 يوم
|$ +0.0001607184
|+2.98%
|90 يوم
|$ +0.000579083559893616
|+12.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridge Mutual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+98.27%
+28.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.
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