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سعر Bridge Mutual (BMI) المباشر لليوم هو USD 0.00538727 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.54K . يتم تحديث سعر BMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridge Mutual الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.44 - تغيير سعر Bridge Mutual خلال اليوم هو +98.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.70M

أداء سعر Bridge Mutual (BMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.00267018 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.0006127351 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.0001607184 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridge Mutual مقابل USD هو $ +0.000579083559893616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00267018 +98.27% 30 يوم $ +0.0006127351 +11.37% 60 يوم $ +0.0001607184 +2.98% 90 يوم $ +0.000579083559893616 +12.04%

تحليل سعر Bridge Mutual (BMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridge Mutual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248295$ 0.00248295 $ 0.00248295 24 ساعة مرتفع $ 0.00578995$ 0.00578995 $ 0.00578995 عالية طوال الوقت $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +98.27% تغير السعر (7 أيام) +28.96%

معلومات سوق Bridge Mutual (BMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: