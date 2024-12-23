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سعر Brett (BRETT) المباشر لليوم هو USD 0.127781 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27B . يتم تحديث سعر BRETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.97M - تغيير سعر Brett خلال اليوم هو +1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.91B

أداء سعر Brett (BRETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brett مقابل USD هو $ +0.00135176 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett مقابل USD هو $ -0.0235219775 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett مقابل USD هو $ +0.0387124550 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett مقابل USD هو $ +0.04660253042267661 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00135176 +1.07% 30 يوم $ -0.0235219775 -18.40% 60 يوم $ +0.0387124550 +30.30% 90 يوم $ +0.04660253042267661 +57.41%

تحليل سعر Brett (BRETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.123008$ 0.123008 $ 0.123008 24 ساعة مرتفع $ 0.132083$ 0.132083 $ 0.132083 عالية طوال الوقت $ 0.234204$ 0.234204 $ 0.234204 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +1.07% تغير السعر (7 أيام) -23.44%

معلومات سوق Brett (BRETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: