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سعر Bread (BRD) المباشر لليوم هو USD 0.0137892 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر BRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bread الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.47 - تغيير سعر Bread خلال اليوم هو -1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.78M

أداء سعر Bread (BRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bread مقابل USD هو $ -0.00015056541500706 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bread مقابل USD هو $ +0.0052901479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bread مقابل USD هو $ +0.0053725908 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bread مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00015056541500706 -1.08% 30 يوم $ +0.0052901479 +38.36% 60 يوم $ +0.0053725908 +38.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bread (BRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bread: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01374556$ 0.01374556 $ 0.01374556 24 ساعة مرتفع $ 0.01396369$ 0.01396369 $ 0.01396369 عالية طوال الوقت $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -1.08% تغير السعر (7 أيام) -0.56%

معلومات سوق Bread (BRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: