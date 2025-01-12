سعر BounceBit USD (BBUSD)
سعر BounceBit USD (BBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999943. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BounceBit USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88K
- تغيير سعر BounceBit USD خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBUSD.
خلال اليوم، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.00634383 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ -0.0183762524 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.0000513970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.0066384775205268 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00634383
|+0.64%
|30 يوم
|$ -0.0183762524
|-1.83%
|60 يوم
|$ +0.0000513970
|+0.01%
|90 يوم
|$ +0.0066384775205268
|+0.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BounceBit USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
+0.64%
+0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BBUSD إلى AUD
A$1.61990766
|1 BBUSD إلى GBP
￡0.80995383
|1 BBUSD إلى EUR
€0.96994471
|1 BBUSD إلى USD
$0.999943
|1 BBUSD إلى MYR
RM4.48974407
|1 BBUSD إلى TRY
₺35.3979822
|1 BBUSD إلى JPY
¥157.66101281
|1 BBUSD إلى RUB
₽101.62420709
|1 BBUSD إلى INR
₹86.16508831
|1 BBUSD إلى IDR
Rp16,392.50557392
|1 BBUSD إلى PHP
₱58.996637
|1 BBUSD إلى EGP
￡E.50.4971215
|1 BBUSD إلى BRL
R$6.11965116
|1 BBUSD إلى CAD
C$1.43991792
|1 BBUSD إلى BDT
৳122.52301579
|1 BBUSD إلى NGN
₦1,557.54121509
|1 BBUSD إلى UAH
₴42.46757921
|1 BBUSD إلى VES
Bs52.996979
|1 BBUSD إلى PKR
Rs279.70405596
|1 BBUSD إلى KZT
₸530.18977746
|1 BBUSD إلى THB
฿34.67802324
|1 BBUSD إلى TWD
NT$33.10811273
|1 BBUSD إلى CHF
Fr0.90994813
|1 BBUSD إلى HKD
HK$7.77955654
|1 BBUSD إلى MAD
.د.م10.08942487