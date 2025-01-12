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سعر BounceBit USD (BBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999943 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BounceBit USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88K - تغيير سعر BounceBit USD خلال اليوم هو +0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BounceBit USD (BBUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.00634383 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ -0.0183762524 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.0000513970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BounceBit USD مقابل USD هو $ +0.0066384775205268 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00634383 +0.64% 30 يوم $ -0.0183762524 -1.83% 60 يوم $ +0.0000513970 +0.01% 90 يوم $ +0.0066384775205268 +0.67%

تحليل سعر BounceBit USD (BBUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BounceBit USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984949$ 0.984949 $ 0.984949 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

معلومات سوق BounceBit USD (BBUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: