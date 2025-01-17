سعر Boss (BOSS)
سعر Boss (BOSS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.43
- تغيير سعر Boss خلال اليوم هو +1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boss مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.12%
|30 يوم
|$ 0
|-3.22%
|60 يوم
|$ 0
|+2.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+1.12%
+3.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Boss Token is a community driven & DeFi cryptocurrency looking to become the boss of all dogcoins! Three functions happen during a trade: Redistribution, LP Acquisition and Deflationary Burning.
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