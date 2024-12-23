سعر Boshi (BOSHI)
سعر Boshi (BOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 239.12K. يتم تحديث سعر BOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.84K
- تغيير سعر Boshi خلال اليوم هو -18.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.00M
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خلال اليوم، كان سعر Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.65%
|30 يوم
|$ 0
|-52.66%
|60 يوم
|$ 0
|-58.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.50%
-18.65%
-40.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.
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