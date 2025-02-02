سعر BORGY ($BORGY)
سعر BORGY ($BORGY) المباشر لليوم هو USD 0.00019357. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BORGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BORGY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.37K
- تغيير سعر BORGY خلال اليوم هو +28.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BORGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BORGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BORGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BORGY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+28.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BORGY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.54%
+28.47%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness
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