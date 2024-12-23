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سعر BORED (BORED) المباشر لليوم هو USD 0.00778851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.79M . يتم تحديث سعر BORED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BORED الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.51 - تغيير سعر BORED خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BORED (BORED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BORED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ -0.0006617998 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ -0.0040348235 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.19% 30 يوم $ -0.0006617998 -8.49% 60 يوم $ -0.0040348235 -51.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BORED (BORED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BORED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00736949$ 0.00736949 $ 0.00736949 24 ساعة مرتفع $ 0.00790959$ 0.00790959 $ 0.00790959 عالية طوال الوقت $ 0.02780629$ 0.02780629 $ 0.02780629 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -27.85%

معلومات سوق BORED (BORED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: