سعر BORED (BORED)
سعر BORED (BORED) المباشر لليوم هو USD 0.00778851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.79M. يتم تحديث سعر BORED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BORED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.51
- تغيير سعر BORED خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BORED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ -0.0006617998 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ -0.0040348235 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BORED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ -0.0006617998
|-8.49%
|60 يوم
|$ -0.0040348235
|-51.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BORED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+1.19%
-27.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide.
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