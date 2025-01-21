سعر Boost (BOOST)
سعر Boost (BOOST) المباشر لليوم هو USD 0.00002178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.56
- تغيير سعر Boost خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boost مقابل USD هو $ -0.0000053586 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boost مقابل USD هو $ -0.0000018354 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boost مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000053586
|-24.60%
|60 يوم
|$ -0.0000018354
|-8.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOOST is a decentralized application platform designed to enhance the experience of current tools by adding to their functionality and making them more robust. BOOST is the native utility token that is used for unlocking advanced and upgradeable features, future voting in governance activities, and payment processing for future product features. Upcoming BOOST products include BoostSWAP, BoostFARM, and BoostNFT. These innovative products will improve upon existing DeFi infrastructure and help expand the decentralized internet community. BOOST Coin was launched on August 9th, 2021 with 1 Billion tokens in circulation. Boost can currently be traded on Uniswap and will soon be available on BoostSwap.
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