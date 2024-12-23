سعر Boop (BOOP)
سعر Boop (BOOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.14M. يتم تحديث سعر BOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.13K
- تغيير سعر Boop خلال اليوم هو -5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.60B
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خلال اليوم، كان سعر Boop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.56%
|30 يوم
|$ 0
|-45.33%
|60 يوم
|$ 0
|-31.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-5.56%
-22.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arbitrum's premier meme coin. boop it.
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