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سعر Boomer (BOOMER) المباشر لليوم هو USD 0.00637236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.91M . يتم تحديث سعر BOOMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boomer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 882.29K - تغيير سعر Boomer خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 926.93M

أداء سعر Boomer (BOOMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ -0.0023692033 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ +0.0012025764 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ +0.003553767565804651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ -0.0023692033 -37.17% 60 يوم $ +0.0012025764 +18.87% 90 يوم $ +0.003553767565804651 +126.08%

تحليل سعر Boomer (BOOMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boomer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00596129$ 0.00596129 $ 0.00596129 24 ساعة مرتفع $ 0.00645149$ 0.00645149 $ 0.00645149 عالية طوال الوقت $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -36.19%

معلومات سوق Boomer (BOOMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: