سعر Boomer (BOOMER)
سعر Boomer (BOOMER) المباشر لليوم هو USD 0.00637236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.91M. يتم تحديث سعر BOOMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boomer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 882.29K
- تغيير سعر Boomer خلال اليوم هو -0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 926.93M
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خلال اليوم، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ -0.0023692033 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ +0.0012025764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boomer مقابل USD هو $ +0.003553767565804651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.33%
|30 يوم
|$ -0.0023692033
|-37.17%
|60 يوم
|$ +0.0012025764
|+18.87%
|90 يوم
|$ +0.003553767565804651
|+126.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boomer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-0.33%
-36.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme coin on base chain
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