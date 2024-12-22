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سعر Boblles (BOBLS) المباشر لليوم هو USD 0.00218822 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M . يتم تحديث سعر BOBLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boblles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.16K - تغيير سعر Boblles خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Boblles (BOBLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boblles (BOBLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boblles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00215491$ 0.00215491 $ 0.00215491 24 ساعة مرتفع $ 0.00232695$ 0.00232695 $ 0.00232695 عالية طوال الوقت $ 0.01809881$ 0.01809881 $ 0.01809881 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) -60.05%

معلومات سوق Boblles (BOBLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: