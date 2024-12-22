سعر Boblles (BOBLS)
سعر Boblles (BOBLS) المباشر لليوم هو USD 0.00218822. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M. يتم تحديث سعر BOBLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boblles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.16K
- تغيير سعر Boblles خلال اليوم هو -4.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boblles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boblles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-4.05%
-60.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.
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