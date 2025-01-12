سعر Bobby (BOBBY)
سعر Bobby (BOBBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.81K. يتم تحديث سعر BOBBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bobby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.41
- تغيير سعر Bobby خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Bobby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bobby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bobby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bobby مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-24.55%
|60 يوم
|$ 0
|-34.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bobby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.36%
-18.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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