معلومات سعر BNB LION (BNBLION) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) +107.57% تغير السعر (7 أيام) +107.57%

سعر BNB LION (BNBLION) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNBLION بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNBLION على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNBLION -0.99% على مدار الساعة الماضية، +1.46% على مدار 24 ساعة، و +107.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNB LION (BNBLION)

القيمة السوقية $ 308.95K$ 308.95K $ 308.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 308.95K$ 308.95K $ 308.95K إمداد دورة التداول 94,804.74T 94,804.74T 94,804.74T إجمالي العرض 9.480473959799475e+16 9.480473959799475e+16 9.480473959799475e+16

القيمة السوقية الحالية لـ BNB LION هي $ 308.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBLION يبلغ 94,804.74T، مع إجمالي عرض 9.480473959799475e+16. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.95K.