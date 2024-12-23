سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC)
سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC) المباشر لليوم هو USD 0.0014153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 334.55K. يتم تحديث سعر BCMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blockchain Monster Hunt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.66
- تغيير سعر Blockchain Monster Hunt خلال اليوم هو -1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 236.14M
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خلال اليوم، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0002987091 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0001966126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0004670550326235406 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.80%
|30 يوم
|$ -0.0002987091
|-21.10%
|60 يوم
|$ -0.0001966126
|-13.89%
|90 يوم
|$ -0.0004670550326235406
|-24.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Monster Hunt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
-1.80%
-11.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
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