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سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC) المباشر لليوم هو USD 0.0014153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 334.55K . يتم تحديث سعر BCMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockchain Monster Hunt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.66 - تغيير سعر Blockchain Monster Hunt خلال اليوم هو -1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 236.14M

أداء سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0002987091 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0001966126 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Monster Hunt مقابل USD هو $ -0.0004670550326235406 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.80% 30 يوم $ -0.0002987091 -21.10% 60 يوم $ -0.0001966126 -13.89% 90 يوم $ -0.0004670550326235406 -24.81%

تحليل سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Monster Hunt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00139736$ 0.00139736 $ 0.00139736 24 ساعة مرتفع $ 0.0014482$ 0.0014482 $ 0.0014482 عالية طوال الوقت $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -1.80% تغير السعر (7 أيام) -11.48%

معلومات سوق Blockchain Monster Hunt (BCMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: