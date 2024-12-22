سعر BladeSwap (BLADE)
سعر BladeSwap (BLADE) المباشر لليوم هو USD 0.00369065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.13K. يتم تحديث سعر BLADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BladeSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49
- تغيير سعر BladeSwap خلال اليوم هو -1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.25M
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خلال اليوم، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ -0.0005232566 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ +0.0001105205 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ -0.00393145459143639 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.80%
|30 يوم
|$ -0.0005232566
|-14.17%
|60 يوم
|$ +0.0001105205
|+2.99%
|90 يوم
|$ -0.00393145459143639
|-51.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BladeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.80%
-15.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.
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