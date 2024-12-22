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سعر BladeSwap (BLADE) المباشر لليوم هو USD 0.00369065 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.13K . يتم تحديث سعر BLADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BladeSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49 - تغيير سعر BladeSwap خلال اليوم هو -1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.25M

أداء سعر BladeSwap (BLADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ -0.0005232566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ +0.0001105205 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BladeSwap مقابل USD هو $ -0.00393145459143639 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.80% 30 يوم $ -0.0005232566 -14.17% 60 يوم $ +0.0001105205 +2.99% 90 يوم $ -0.00393145459143639 -51.57%

تحليل سعر BladeSwap (BLADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BladeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00364919$ 0.00364919 $ 0.00364919 24 ساعة مرتفع $ 0.00375834$ 0.00375834 $ 0.00375834 عالية طوال الوقت $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.80% تغير السعر (7 أيام) -15.09%

معلومات سوق BladeSwap (BLADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: